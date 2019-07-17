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مونيكا لوينسكي تسخر من فضيحها الجنسية مع بيل كلينتون!

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مونيكا لوينسكي مع بيل كلينتون

مونيكا لوينسكي مع بيل كلينتون

ظهرت مونيكا لوينسكي، صاحبة الفضيحة الجنسية مع الرئيس الامريكي بيل كلينتون، على تويتر، حيث ردّت على تغريدة تتضمن سؤالًا يقول: “ما هي أسوأ نصيحة مهنيّة وجّهت إليكِ؟”.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانيّة، أنّ مونيكا ردّت بسخرية على التغريدة بطريقة ساخرة، قائلة: “لو كنت حاصلة على تدريب في البيت الأبيض فسيكون ذلك رائعًا حقًا”، وأرفقت التعليق برسم تعبيريّ، يُعبّر عن الخجل.

ردّ لوينسكي أثار الجدل بين متصفّحي “تويتر”، وجذب العديد من التّعليقات، منها: “حقيقة أنّه يمكن الضّحك على هذه الأشياء بعد سنوات من الألم والمعاناة هو أمر مثير”.

وأعادت تغريدة مونيكا إلى الأذهان، الخطأ الذي ارتكبته ليؤثّر على حياتها بأكملها، حيث كانت قد تحدّثت في الماضي عن كيفيّة مطاردة الفضيحة لها، لدرجة أنّه كان من المستحيل بالنّسبة لها الحصول على وظيفة عادية، بسبب سمعة اسمها.

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