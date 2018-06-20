ميغان ماركل تُحرم من تناول طبقها المفضل

من المعلوم أن تقاليد القصر الملكي البريطاني تفرض على أفراد العائلة الملكية نظاماً غذائياً صارماً.

حيث يفرضون عليهم عدم تناول بعض الأطباق والتي يعتبر عدم تحضيرها في مطابخ القصر الملكي شيئاً حاسماً، وقال كبير الخدم في القصر الملكي البريطاني، غرانت هارولد، بأنهم لا يقدمون الأطباق البحرية ضمن الوجبات لكي لا يتسمم أحد.

وأضاف في حديثه لصحيفة “ذا صن” البريطانية أن هذا الموضوع في غاية الجدية، لا نريد أن يتسمم أحد أفراد العائلة، خاصة إذا كانوا في رحلة خارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طبق “الفواجرا” (تحضر من كبد الإوز والبط الذي يتم إطعامه قسريا كميات كبيرة من العلف ليتضخم كبده) يمنع تحضيره بتاتاً تبعاً لأوامر أمير ويلز، تشارلز لأنه يعتبر طريقة تحضيره غير أخلاقية.

وبالتالي، تعتبر اليوم دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ زوجة الأمير هاري محرومة من تناول أفضل أطباقها، حيث أنها كانت صرّحت سابقاً لمجلة “The New Potato” أن المأكولات البحرية هي طبقها المفضل على العشاء، وقالت إن “أفضل عشاء من المأكولات البحرية والمعكرونة”.