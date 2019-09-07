ميغان ماركل وكيت ميدلتون لا ترتديان المجوهرات قبل الـ6 مساءً.. والسبب!

كثيرةٌ هي القواعد التي تفرض على أعضاء وأفراد العائلة الملكية البريطانية والتي يتحتم عليهم التقيّد بها، وبعضها قد يكون غريباً ومنها أن الدوقتين ​كيت ميدلتون​، و​ميغان ماركل​، لا ترتديان المجوهرات قبل الساعة 6 مساءً مطلقًا.

وتفسير هذا الأمر، تحدثت عنه خبيرة الإتيكيت الملكية ميكا ماير قائلةً:” إنه ممنوع على نساء الأسرة المالكة البريطانية، ارتداء الماس والمجوهرات الباهظة، لتجنب الظهور المبهرج، وقد يُستثنى من ذلك الحلي الرخيصة، أو خواتم الخطوبة”.

وأضافت في حديثها لصحيفة “ذا صن” البريطانية:”أنّ المجوهرات الرخيصة مثل اللؤلؤ والتوباز والأقراط، التي لا يتجاوز سعرها 8 جنيهات استرلينية، غالبًا ما يتم ارتداؤها قبل الساعة 6 مساءً، وهو ما أسمته الخبيرة الملكية “المجوهرات صديقة الميزانية”.