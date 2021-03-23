أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن دعمها ل ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” بالمال .

وذلك بالتبرع لها بإعلاناتها لمدة شهر لدفع المبلغ المطلوب من منى السابر لمنع دخولها الى السجن الشهر المقبل .. بعد أن قضت محكمة بحرينية بحبسها لمدة سنة مع النفاذ ودفع غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار بحريني في القضية الدائرة بينها وبين إبنتها .

فكتبت مي العيدان في منشورها قائلة : ” قررت لمدة شهر فقط إعلاناتي بسعر رمزي وراح اتبرع فيهم لدفع الحكم اللي على الأم منى السابر ولحالة الطفلة اليتيمة البدون اللي محتاجة مبلغ لعلاجها بتايلاند ” .

وتابعت : ” عسانا ننقذ الأولى من السجن والثانية من الموت .. لنكون إيجابيين ونستفيد من السوشيال ” .

وطالبت العيدان في تعليقها على ذلك من الجادين فقط للتبرع بهذه الطريقة التواصل معها لأنها لن تنشر أي إعلان من دون أموال فقالت : ” ورجاءا جدا اللي غير جاد لا يدخل دايركت نهائيا .. وقلنا الإعلان بسعر رمزي مو بلاش .. اللي يبي بلاش لا يدخل ” .