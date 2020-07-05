شنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما عنيفا على الفنانة ” شمس الكويتية ” وذلك على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته الأخيرة وهي ترقص تعبيرا عن فرحتها برفع الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في الإمارات حيث تقيم .

فقالت مي العيدان في مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامجها نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أن شمس ليست كويتية الجنسية ويجب عدم إلصاقها بالكويت والكويتيين .

وتابعت : ” الأستاذة فرحانة علشان شالوا الحظر في الإمارات ومن كتر فرحتها لبست لبس ضيق يطلع مفاتنها وفتحت لايف وطلعت ترقص ” .

وأضافت : ” هل الاحتفال بمناسبة كهذه لا يتم التعبير عنها إلا بطقّ الأصابع والرقص والهز .. أنا ما احب اجرح لإنها حبيبة هنود سوق السمك في دبي ” .

وأكدت مي العيدان على أن الإمارات أرقى من مثل هذه الأفعال وأن تخرج واحدة للرقص فهي ليست ملهى ليلي .