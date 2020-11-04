انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لورقة انتخابية لأحد المواطنين الأمريكيين يقال أنه من سكان ولاية ميشيغن الأمريكية الذي أدلى بصوته لصالح الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” .

حيث يظهر في الصورة الوثيقة الانتخابية مكتوبا بها أسماء المرشحون لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليقوم المواطن بكتابة إسم هيفاء وهبي أسفلهم باللغة الإنجليزية .

وتفاعل المتابعون على مواقع التواصل على الصورة وأعرب الكثير منهم من أصحاب الجنسيات العربية واللبنانيين عن تأييدهم لاختيار هيفاء وهبي للرئاسة الأمريكية .

فجاءت التعليقات مثل : ” بيلبقلها تكون رئيسة والله قوية هيفا ” و ” ايه والله قوية لو هيفا كانت رئيسة شو بدي احكيلك عن السلام الجمال والنظافة والثقافة والتطور والتواضع ياللي هيصير بالبلد .. عنجد هيفا مافي منا تقبرو لقلبي هالفوفا ما أطيبها ” و ” بين ترامب وبايدن نختار أيضا هيفا ” .

يذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية تجرى حاليا ويتنافس فيها المرشحان دونالد ترامب وجو بايدن .