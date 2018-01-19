“نار وغضب” يتحول قريبا الى مسلسل تلفزيوني منوعات

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سيتحول كتاب “نار وغضب” الذي ينتقد في شكل لاذع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى مسلسل تلفزيوني قريبا كما أفادت عددا من وسائل الاعلام الامريكية.

ذكرت مجلتا «فارايتي» و «هوليوود ريبورتر» أن شركة «إنديفر كونتنت للترفيه» في هوليوود اشترت حقوق الكتاب الذي حقق أعلى المبيعات وتعتزم تحويله إلى مسلسل تلفزيوني.

وسيقوم وولف مؤلف الكتاب بدور المنتج التنفيذي للمسلسل الذي سيباع لعدد من الشبكات التلفزيونية.

ولم تحدد بعد أسماء الممثلين الذين سيشاركون في العمل أو موعد عرضه، لكن هذا الإعلان أثار تكهنات عن أسماء الممثلين الذين سيقومون بأدوار شخصيات رئيسية في البيت الأبيض.