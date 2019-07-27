ناشط بحريني يهدد بالانتحار من أعلى سطح سفارة بلاده في لندن

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لناشط بحريني يدعى ” موسى الستراوي ” وهو يعتلي سطح سفارة بلاده في لندن مهددا بالانتحار .
وجاء ذلك احتجاجا منه على حكم إعدام تجاه بحرينيين إثنين صباح اليوم السبت في قضايا متعلقة ” بالإرهاب وقتل إمام مسجد ” حسب البيان الرسمي البحريني .
ورفع موسى لافتة كتب عليها : ” أخاطر بحياتي لإنقاذ شخصين من الإعدام خلال الساعات القليلة القادمة .. بوريس جونسون تصرف ” .
وقامت الشرطة البريطانية بالتدخل والدخول إلى السفارة لإنزال الناشط من على السطح حفاظا على حياته .
وأظهرت الفيديوهات المتداولة التواجد الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن ولحظة دخولهم إليها لإخراجه .
Die britische Polizei ist jetzt mit @MoosaAkrawi am Tatort angekommen und hat "Keine Hinrichtungen" vom Dach der Botschaft gesungen. #Bahrain pic.twitter.com/IFOkYfqVAo
— 🕊Ahmed jasim ☫ (@Ajkbh) July 26, 2019
تعزيزات أمنية في محيط سفارة البحرين في لندن pic.twitter.com/6FFebZIh2U
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 26, 2019
عاجل
الشرطة البريطانية تضطر لاقتحام سفارة البحرين في لندن pic.twitter.com/SmBhNvTXy0
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 26, 2019