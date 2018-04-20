ناصر قنديل: الجيش السوري اسقط صاروخا امريكيا برصاصة بندقية!.. فيديو

أشعل مقطع فيديو للإعلامي اللبناني موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدم رواية “خيالية” عن كيفية اسقاط صاروخ توماهوك أمريكي دون أن ينفجر خلال الضربة العسكرية الأخيرة.

وظهر قنديل على شاشة NBN المملوكة لـ (نبيه بري- رئيس مجلس النواب اللبناني)، متحدثاً عن الضربة العسكرية على مواقع النظام، حيث سرد قائلاً : إن “أحد الصواريخ الأمريكية سقط سليماً على الأرض، لأن رصاصة من بندقية أصابت محركه وقامت بتعطيله، وسقط دون أن ينفجر”.

وتابع قنديل أن الصاروخ “جرى إهداؤه من الجيش السوري للجيش الروسي والذي سروا به لدراسته ومعرفة ما هو الذكاء الذي تحدث عنه ترامب”.