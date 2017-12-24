ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة “صدى الملاعب”… شاهد كيف تغزل بها على الهواء! منوعات

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الناقد الرياضي السعودي عبدالعزيز الدغيثر وهو يتغزل بمذيعة قناة “إم بي سي”.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد تغزل الناقد الرياضي الدغيثر، بمذيعة برنامج “صدى الملاعب” على الهواء مباشرة، ما دفعها ودفع مقدم البرنامج مصطفى الآغا للضحك.

وكان الدغيثر ضيفاً على برنامج “صدى الملاعب”، وبينما كانت تقف المذيعة لين أبو شعر تستعد لقراءة بعض الأخبار، اعترض الدغيثر وطلب بأن تقف في مكان يستطيع من خلاله أن يراها.

وظهر على المذيعة لين الإحراج من حديث الدغيثر وردت عليه بعبارات ترحيبية، ليفاجئها هو بوصلة غزل جعلت مقدم البرنامج مصطفى الآغا لا يتمالك نفسه من الضحك.