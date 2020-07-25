كشف ” خالد أديب ” نجل الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي إسبوعين .

وأعلن خالد أديب عن تعافيه من الفيروس بعد إجرائه للتحليل الخاص به والتي ظهرت نتيجته سلبية .

ونشر صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري للتحليل الذي قام به في يوم ال 7 من شهر يوليو الجاري والذي جاءت نتيجته إيجابية .

وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” لا أعاني من أعراض الآن .. أنا واحد من المحظوظين .. رجاءا حافظوا على أنفسكم ومحبيكم ” .

وتابع : ” أصبحت نتيجة تحليلي سلبية أمس .. وليس عيبا أن يكون الانسان مريض لا أعلم لماذا يخفي الناس أمراضهم أنا لم ولن أفعل ” .

وأضاف خالد أديب : ” لقد انتظرت طويلا كي أفصح عن حالتي الصحية وكنت انتظر تحسن حالتي الصحية ” .

كما نشر نفس الصورة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وكتب في تعليقه عليها : ” طيب يا جماعة أظن دلوقتي وقت مناسب إني أشارككم اللحظة دي .. أنا جالي كورونا (وخفيت) ” .







