نجيب ساويرس يهاجم الإعلامية اللبنانية ليليان داوود : ” كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل ” والأخيرة ترد : ” احترم نفسك يا عيب الشوم “

بعد التغريدة التي أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع التغريدات ” تويتر ” لرجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” والتي تحدث بها عن الأحداث الأخيرة في لبنان ولكن بطريقة ساخرة .

حيث كتب نجيب ساويرس : ” قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن ” .

مما أغضب عددا من نجوم الفن والإعلاميين اللبنانيين وجاءت من بينهم الإعلامية ” ليليان داوود ” التي خرجت بتغريدة للرد على نجيب ساويرس فكتبت : ” سقطة كبيرة للأسف ” .

سقطة كبيرة للاسف. https://t.co/qGyCS5OKWY — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) October 19, 2019

وعندما أخبرها أحد المغردين بأنه اعتذر عن ما قاله نفت ذلك .. ليرد عليها نجيب ساويرس قائلا : ” حتى إنتى يا بروتوس .. عيب عليكي .. لو مشفتيش مش مشكلتي .. اعتذري إنتي بقى ” .

لترد عليه ليليان قائلة : ” مش إلك هالأسلوب أنت أكبر من هيك .. صح ؟ ” .

مما دفع نجيب ساويرس إلى الهجوم عليها مؤكدا أنها تجاوزت فى حقه وتناست أنها كانت تعمل ضمن فريق عمل قناة ” أون تى فى ” المملوكة له في وقت سابق فكتب لها تغريدة قال فيها : ” ده كلامى وده أسلوبى ولقد تجاوزتى ونسيتى .. والكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة ” .

لا ده كلامى و أسلوبى و لقد تجاوزتى و نسيتى ! و الكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة ….. https://t.co/vuBv0QSPpa — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 22, 2019

وأضاف : ” كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل .. وصدق المثل اتق شر من أحسنت إليه ” .

كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل ! و صدق المثل اتق شر من احسنت اليه https://t.co/twDCzQF5ep — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 22, 2019

ولم تصمت ليليان عن ذلك فخرجت للدفاع عن نفسها وكتبت : ” عيب عليك واحترم نفسك واعرف حدودك كائن ما تكون .. انت لم تحسن علي عملت بالقناة بعقد وكل عمري تعاملت بمهنية .. وانت عارف كتير منيح إني محترمة وعمري ما طلبت منك أي حاجة خارج سياق العمل .. احترم نفسك يا عيب الشوم بس وإياك ترجع تكتب تاني جد جد يا عيب الشوم .. إنت خيبة كبيرة بالفعل ” .

عيب عليك واحترم نفسك، واعرف حدودك كائن من تكون، انت لم تحسن علي عملت بالقناة بعقد وكل عمري تعاملت بمهنية، وانت عارف كتير منيح اني محترمة وعمري ما طلبت منك اَي حاجة خارج سياق العمل احترم نفسك يا عيب الشوم بس! وإياك ترجع تكتب تاني جد جد يا عيب الشوم.. انت خيبة كبيرة بالفعل! https://t.co/cdPNkL4YMH — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) October 22, 2019

ووصف نجيب ساويرس ليليان داود بالاعلامية الكاذبة قائلا : ” كدابة واياكى ترجعى تكتبى تانى علشان هرد عليكى ” .