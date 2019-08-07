نحلة تركية تثير حالة من الذعر في بريطانيا!.. فيديو

وجدت نحلة تركية طريقها إلى بريطانيا في أمتعة عائلة عائدة من عطلة في تركيا، لكن الحكومة البريطانية طالبت بإلقاء القبض عليها، أو قتلها، نظرا لأنها تشكل خطرا على النظام البيئي.



وفي تفاصيل فإن القصة بدأت، كما ذكر تقرير لقناة “بي بي سي”، بعودة عائلة بريطانية من عطلة صيفية قضتها في تركيا فخرجت هذه النحلة من امتعتهم وبنت شرنقة لها في منزلهم.

وبعد ايام اكتشف الاب الشرنقة وبعد ان بحثت ابنته عنها على موقع غوغل اكتشفت ان هذا النوع لا يوجد الا في تركيا فتم الاتصال بدائرة شؤون النحل التي تدخلت بضرورة القبض على النحلة وتسليمها او قتلها نظرا لخطورتها.

غير ان النحلة اختفت من منزل العائلة البريطانية ولم يتم العثور عليها ما اثار حالة من الذعر كونها قد تشكل خطرا على النظام البيئي في بريطانيا.