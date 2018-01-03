نديم قطيش يدعو حزب الله لحماية “المراقد المقدسة” بإيران منوعات

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وجّه نديم قطيش، مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون المستقبل، دعوة “ساخرة” إلى حزب الله؛ للتدخل في الاحتجاجات الراهنة في إيران.

وفي تغريدة نشرها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال قطيش: “أدعو حزب الله وحسن نصر الله إلى عدم التأخر عن التدخل المعلن في الأزمة الإيرانية؛ لحماية المراقد المقدسة، لا سيما مقام الإمام الرضا في مدينة مشهد، حيث التظاهرات الأكبر والأقوى، وأيضا لحماية فلسطين والمقاومة”.

وواصل سخريته بالقول: “أكيد بيلاقوا فتوى عقارية حول مرور طريق القدس من هناك”.