نمساوي قتل صديقته السابقة وحبيبها الجديد ووالديها وشقيقها

قتل نمسوي فجرا حبيبته السابقة البالغة 19 عاما، ووالديها وشقيقها وحبيبها الجديد في كيتزبوهيل بمنطقة تيرول، قبل أن يسلّم نفسه الى السلطات، على ما أعلنت الشرطة الأحد.

وكان هذا الشاب البالغ 25 عاما أتى قرابة الساعة الرابعة فجرا إلى شاليه الضحايا الذين كانوا ينزلون تحت سقف واحد في هذه المنطقة الراقية التي تعد ثمانية آلاف نسمة.

غير أن والد الفتاة طرده من المكان. عندها عاد الرجل إلى منزله، وأحضر مسدسا يقتنيه شقيقه في شكل قانوني، وتوجه مجددا إلى الشاليه.

ولدى فتح الوالد الباب مجددا قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحا، أطلق الشاب النار عليه، قبل أن ينتقل إلى غرفة شقيق حبيبته السابقة، ويرديه قتيلا أيضا.

ثم أطلق النار على الوالدة، وفقا لإفادته التي أدلى بها لقوات الأمن.

وبما أن الشابة التي انفصل عنها قبل شهرين، وحبيبها الجديد كانا ينامان في غرفة بابها مغلق بالمفتاح داخل المنزل العائلي، عمد الجاني إلى تسلق الشرفة لقتلهما، قبل أن يسلّم نفسه الى أقرب مركز شرطة، حيث قال: “لقد قتلت خمسة أشخاص”.

وبين 73 ضحية لجرائم قتل في النمسا عام 2018، 41 كنّ نساء، وفقا لإحصاءات وزارة الداخلية في هذا البلد الذي يعد 8,8 ملايين نسمة.

وفي نصف جرائم القتل المرتكبة في 2018، كان الجاني من محيط الضحية.