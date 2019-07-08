هزة أرضية في الكويت والعراق من آثار زلزال إيران

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية رصد هزة أرضية صباح اليوم الإثنين أثرت على أغلب مناطق الكويت نتيجة زلزال ضرب غرب إيران بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر .

وبحسب ما ذكرت صحيفة ” البيان ” فإن مدير الشبكة الدكتور ” عبد الله العنزي ” قال إنه في العاشرة من صياح اليوم ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر منطقة غرب إيران بعمق 10 كيلو مترات ويبعد عن الكويت مسافة 265 كيلو مترا وفقا لوكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” .

يذكر أن سكان الكويت شعروا صباح اليوم بهزة أرضية خفيفة والتي استمر الشعور بها لمدة ثواني .

وأوردت وكالة الأنباء العراقية بأن هزة أرضية ضربت البصرة ومحافظات أخرى دون تسجيل خسائر بشرية .

مشيرة إلى أن مصدر الهزة التي ضربت البصرة هو محافظة ” خوزستان ” الإيرانية .