هل تستطيع ابلاغ احدهم باصابته بالسرطان وانه سيموت خلال ايام… شاهد كيف تصرف السعوديون والمصريون

قدم برنامج «الصدمة 3»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»، في حلقة مساء يوم السبت، مشهدًا تمثيليًا جديدًا، جسدته إحدى السيدات تطلب من المارة في الشارع الاتصال بطبيبها الخاص، للاستعلام عن نتيجة فحصوها الطبية بناء على رغبة الدكتور، الذي رفض إخبارها بشكل مباشر وطالبها التواصل مع أحد أقاربها.

وجاءت ردود فعل المارة في الشارع في كل من مصر ولبنان والسعودية متنوعة، فقد رفض البعض أن يقوم بالمهمة، بينما قبل البعض الآخر الاتصال بالطبيب، ليتفاجئوا بقول الأخير إن السيدة تعاني نوعًا من السرطان في مرحلة متأخرة، وقد تفارق الحياة خلال أيام قليلة، لتبدأ حيرتهم بين إخبار السيدة بالحقيقة أو التكتم على الأمر رحمة بها، وحصل الخيار الأخير على الأغلبية.

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