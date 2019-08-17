الصفحة الرئيسية منوعات هل تعتقدين ان السائل الذي يخرج من اللحم الأحمر هو دم؟.. إليك...

هل تعتقدين ان السائل الذي يخرج من اللحم الأحمر هو دم؟.. إليك أهميته

بواسطة -
1 58
meat-O

اللحم الأحمر

تعتقد كل سيدات المنازل أن السائل الأحمر الذي يخرج من اللحم الأحمر هو دم. ولهذا يعملن على التخلص منه من خلال الغسل اعتقاداً أن هذا ينظف القطع من البكتيريا الضارة.

وهذا فعل خاطئ لأن الماء لا يقتل الجراثيم الخطرة كما أن غسل اللحم يسبب انتشارها في كل مكان قريب.

ومن المهم معرفة أن اللحم من الداخل يبقى نظيفاً إذا تم حفظه جيداً كما أن درجة حرارة الطهو المناسبة تكفي لقتل البكتيريا التي تعيش على صفحته.

اما السائل الأحمر الذي يخرج منه فهو ليس دماً بل ماء يحتوي على بروتين الميوغلوبين المسؤول عن تغير لون اللحم الى رمادي أثناء عملية الطهو.

وللحصول على لحم طري وسهل الهضم يجب عدم طهوه مباشرة بعد تقطيعه وتركه لمدة ساعتين إلى 4 ساعات في الثلاجة.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.