هل تعتقدين ان السائل الذي يخرج من اللحم الأحمر هو دم؟.. إليك أهميته

تعتقد كل سيدات المنازل أن السائل الأحمر الذي يخرج من اللحم الأحمر هو دم. ولهذا يعملن على التخلص منه من خلال الغسل اعتقاداً أن هذا ينظف القطع من البكتيريا الضارة.

وهذا فعل خاطئ لأن الماء لا يقتل الجراثيم الخطرة كما أن غسل اللحم يسبب انتشارها في كل مكان قريب.

ومن المهم معرفة أن اللحم من الداخل يبقى نظيفاً إذا تم حفظه جيداً كما أن درجة حرارة الطهو المناسبة تكفي لقتل البكتيريا التي تعيش على صفحته.

اما السائل الأحمر الذي يخرج منه فهو ليس دماً بل ماء يحتوي على بروتين الميوغلوبين المسؤول عن تغير لون اللحم الى رمادي أثناء عملية الطهو.

وللحصول على لحم طري وسهل الهضم يجب عدم طهوه مباشرة بعد تقطيعه وتركه لمدة ساعتين إلى 4 ساعات في الثلاجة.