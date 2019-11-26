هل تواجهين مشكلة تنظيف ستار حوض الاستحمام المتعفن؟.. إليك الحل

تواجه الكثير من سيدات المنازل مشكلة الاتساخ المتكرر لستار حوض الاستحمام وتعفنه بسبب الرطوبة.

وعادة ما يقمن بتنظيفه بالطرق التقليدية التي لا تساعد على الحصول على النتيجة المطلوبة لوقت طويل.

فإذا كنت من هؤلاء نقترح عليك أن تطبقي حيلة سهلة جداً. ولهذا بللي الستار بالقليل من الخل الأبيض واتركيه لبضع دقائق.

افركي البقع التي تظهر عليه بلطف بواسطة فرشاة. ويمكنك ان تضعيه بعد ذلك في آلة غسل الملابس وخصوصاً اذا كان مصنوعاً من القماش شرط الا تتخطى درجة حرارة الماء الـ30 مئوية.

ومن المفيد ايضاً اضافة القليل من بيكربونات الصودا لأن هذا يضمن زوال الأوساخ وآثار التعفن نهائياً.