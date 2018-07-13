هل يعيد محمد صلاح الشعب المصري للقراءة بـ “فن اللامبالاة”؟!

يبدو أن تأثير نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لن يتوقف عند لعبة كرة القدم، بل سيدخل إلى مجالات أخرى، وصلت إلى الساحة الثقافية، فعلى الرغم من الصورة التي نشرها أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام، بقراءته كتاب “فن اللامبالاة”، وتأكيده أن منظومة نجم كبير مثل “مو صلاح” لم تأت من فراغ، ولا تقوم على مهارة وحرفية في صنعة كرة القدم فقط، ولكنه -أيضاً- يتحرك من خلال تنمية فكره بغذاء العقل وهو القراءة

وبحسب أصحاب أكشاك لبيع الكتب والصحف بالعاصمة المصرية القاهرة، فإن كتاب “فن اللامبالاة

المصدر: erem.com