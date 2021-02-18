في وقت تستعين فيه كثير من ربات البيوت بأجهزة المايكرويف، فقد بدأ يتساءل البعض عما إن كان بمقدور الجهاز أن يقضي على فيروس كورونا حال تواجد على الطعام أم لا.

وبشكل عام، فإن الإجابة عن هذا السؤال هي “ربما”، ونستعرض في السطور الآتية مجموعة من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع لاستكشاف حقيقة الأمر ومعرفة المزيد.

هل يمكن للمايكرويف أن يقتل فيروس كورونا؟

كما أوضحنا سلفا، نعم، ربما يكون بمقدوره القيام بذلك، حيث اكتشف الباحثون من دراساتهم أنه يمكن قتل فيروس كورونا عند درجة حرارة 70 درجة مؤوية، وأن الوقت اللازم لتحقيق ذلك يتفاوت حسب الأسطح التي يتواجد عليها الفيروس؛ وهو ما يقودنا إلى الاستفسار الأدق “هل يمكن أن يؤدي تسخين الطعام فوق 70 درجة بالمايكرويف إلى قتل فيروس كورونا؟”.

وبهذا الصدد أشار باحثون من مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها إلى أن أجهزة المايكرويف يمكن أن تستخدم في تطهير المواد التي يمكن استخدامها في المايكرويف، موضحين أن جهاز المايكرويف المنزلي من الممكن أن يقضي تماما على الجراثيم في مدة من دقيقة إلى 5 دقائق.

ولكنهم شددوا على أن إجمالي الوقت الذي قد تحتاجه تلك العملية يتوقف على نوع الجرثومة، مؤكدين أن القوة والوقت اللازمين لينجح المايكرويف في قتل فيروس كورونا غير معروفين الآن، فضلا عن وجود اختلافات من جهاز مايكرويف إلى جهاز آخر، فبعض الأجهزة قد لا تطهي الطعام بالقوة نفسها أو بالطريقة ذاتها، كما حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المايكرويف قد لا يطهي الطعام بتوزيع متساو، وهو ما يعني احتمال بقاء جراثيم في مناطق بالطعام دون أن تُقتَل تماما.

ونوّه الباحثون في السياق نفسه، إلى أن الفيروسات تختلف عن البكتيريا، حيث إنها تنمو وتتكاثر بداخل الطعام، فهي طفيليات بحاجة لخلايا حية مضيفة لتتمكن من التكاثر والنمو.

هل من الآمن طلب وتناول الأطعمة الجاهزة؟

لا شك أن جائحة كورونا تسببت في تكبد المطاعم خسائر فادحة، نظرا لإحجام الناس عن شراء الأكل الجاهز لتخوفهم من خطر انتقال العدوى، والحقيقة التي يجب معرفتها هي أن العدوى تتم عبر استنشاق رذاذ تنفسي من عطس أو كحة شخص مصاب بالفيروس، وبالتالي فإن طلب الطعام الجاهز هو أمر منخفض الخطورة نسبيا.

نصائح للتعامل مع الأطعمة الجاهزة

1- استخدمي الأواني الخاصة بك لنقل الطعام بعناية من العبوة المغلف بها للطبق أو الصينية.

2- تخلصي فورا من مواد التغليف ثم اغسلي يديك بعدها جيدا.

3- استخدمي أدوات الطعام والمناديل الخاصة بك، وليست المرفقة مع الطعام الجاهز.

4- اغسلي يديك مجددا قبل البدء في تناول الطعام.

5- بعد الانتهاء من الأكل، نظفي الأطباق وأدوات الطعام بصابون وماء ساخن أو ضعيها في غسالة الأطباق، ثم قومي بمسح الطاولة أو المنضدة التي كنت تتناولين الطعام عليها.

هل يمكن للمايكرويف أن يقتل أنواعا أخرى من الجراثيم أو البكتيريا؟

كما ذكرنا سلفا، يمكن استخدام المايكرويف في قتل مجموعة منوعة من الجراثيم التي توجد على أسطح يمكن وضعها بداخل الجهاز، وقد تستغرق العملية من بضع ثوان حتى بضع دقائق، على حسب نوع الجراثيم ونوع جهاز المايكرويف، حيث تتفاوت أجهزة المايكرويف من حيث القوة الخاصة بها ومن حيث طريقة تسخينها للأطعمة.

وختم الباحثون في الأخير بتنبيههم على ضرورة تجنب تعقيم أقنعة الوجه الواقية من فيروس كورونا في أجهزة المايكرويف، وذلك لأن تلك الأقنعة تحتوي على مواد من غير الآمن وضعها في المايكرويف، مثل القماش والمعدن، ومن ثم فمن الوارد اشتعالها.