هندي يقص أظافره بعد 66 عاما من تركها… فيديو

قرر صاحب الرقم القياسي العالمي لأطول أظافر في العالم، الهندي شريدهار تشيلال (82 عاما)، تقليمها بعد أن تركها تنمو منذ 66 عاما.

يحمل شيلال رقما قياسيا عالميا في موسوعة جينيس لامتلاكه أطول أظافر في العالم، حيث قام بتربية أظافر يده اليسرى لأكثر من 66 عاما

The end of an era. After 66 years of growth, watch record-breaker Shridhar Chillal from India cut off his enormous fingernails – which will now go on display at @Ripleys in New York https://t.co/uoEv6gHF10

