هندي يقص أظافره بعد 66 عاما من تركها… فيديو

قرر صاحب الرقم القياسي العالمي لأطول أظافر في العالم، الهندي شريدهار تشيلال (82 عاما)، تقليمها بعد أن تركها تنمو منذ 66 عاما.

يحمل شيلال رقما قياسيا عالميا في موسوعة جينيس لامتلاكه أطول أظافر في العالم، حيث قام بتربية أظافر يده اليسرى لأكثر من 66 عاما

The end of an era. After 66 years of growth, watch record-breaker Shridhar Chillal from India cut off his enormous fingernails – which will now go on display at @Ripleys in New York https://t.co/uoEv6gHF10 — GuinnessWorldRecords (@GWR) July 11, 2018

وبلغ متوسط طول أظافر الرجل الهندي،عندما تم قياسها لآخر مرة، 9 أمتار و9 سنتيمترات. واعترف تشيلال بأن أظافره أصبحت هشة للغاية ولكي لا تنكسر أثناء نومه عن طريق الخطأ، كان يستيقظ في الليل كل نصف ساعة ليغير وضعية نومه.

واعترف تشيلال، الذي دخل موسوعة غينيس عام 2015 كصاحب أطول أظافر في العالم، بالسبب الذي جعله يقصها، حيث أنه لم يعد يقوى على تحمل الألم المستمر من حمل أظافره وتقييد حركة يديه.