هند البلوشي تتعرض إلى حادث سير .. والجمهور ينتقد ويسخر من أنفها

نشرت الفنانة الكويتية ” هند البلوشي ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” والتي تداولته عددا من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” وكشفت به عن تعرضها لحادث سير .

وأشارت هند البلوشي إلى إنها تعرضت للحادث أثناء قيادتها لسيارتها والذي تسبب في إصابتها بجرح في أنفها .. كما ظهرت سيارتها وهي تحمل على سيارة أخرى لنقلها إلى التصليح .

وقالت : ” ربي لك الحمد .. الحمد لله على السلامة يما قلبي تعورت وكسرت خشمي ” .

وتفاعل عدد من المتابعين على مقطع الفيديو وجاء الكثير منهم الذين شككوا في تلك الإصابة وإنها ليست من جراء الحادث وإنها بسبب إجرائها لعملية تجميل جديدة واستغلت الحادث لتقول ان أنفها تضرر .

ولم يلتفت أحد من الجمهور إلى الاطمئنان عليها من الحادثة التي تعرضت لها .