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هند القحطاني تتصدر تويتر بمقطع فيديو .. والسبب ” تقطيع البصل “

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نشرت ” هند القحطاني ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو وهي تقوم بإعداد وجبة في المطبخ وهو ما جعلها تتصدر الترند على موقع التغريدات ” تويتر ” .

حيث ظهرت هند القحطاني في مقطع الفيديو وهي ترتدي قفازات في يدها من أجل تقطيع البصل .

ووجهت رسالة لمتابعيها قائلة : ” وحشتوني ” وذلك لغيابها لمدة يومين دون تصوير بسبب إنشغالها في الإمتحانات .

ثم بدأت هند في تقطيع البصل وهي تغني وتتمايل على نغمات أحد الأغاني .. وأشارت إلى أن عينيها تدمع من البصل قائلة : ” بحاول أن عيني ما تدمع علشان الكحل ما يسيح ” .. ولكنها استمرت من أجل إعداد وجبة مكرونة بالدجاج .

وأثارت هند القحطاني يهذا الفيديو الجدل على تويتر حيث جاءت التعليقات التي تنتقد ما تقوم به وأن تكون الترند بسبب تقطيع البصل .. ومن هذه التعليقات : ” يلعن‏‎‎ الاحتراف تقطع بصل وهي تناظر الكاميرا ” و ” ترند عشان تقطع بصل ” و ” عشان اختفت ورجعت وهي تطبخ طالعة ترند وش هالمهزلة ” .‏

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