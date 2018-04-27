هوس معجبة بالأمير هاري وخطيبته دفعها لهذا الشيء.. شاهدوا ماذا فعلت!

كان ​الأمير هاري​ وخطيبته الممثلة الأميركية ​ميغان ماركل​ محوراً لملايين من المعجبين والمتابعين منذ لحظة الإعلان عن علاقتهما إلى خطوبتهما وفي إنتظار إقامة حفل زفافهما في الـ19 من أيار/مايو المقبل.

وفي إنتظار هذا اليوم الذي يترقبه الجميع، تضج وسائل التواصل والإعلام بالأخبار عنهم بكل تفاصيل حياتهم التي أصبحت محط انظار وإهتمام المعحبين، ولكن هوس إحدى المعجبات بهم جعلها تقدّم لمناسبة زواجهما شيء مميز وفريد من نوعه.

فقد قررت سيدة أميركية تدعى ​شيرلي كورسي​ (64 عاما) تعمل في مجال علوم الكمبيوتر أن تصمم دمى على شكل الأمير هاري وماركل، وهي تقوم اليوم ببيع لمحبي العائلة البريطانية المالكة في أنحاء العالم دمى في أزياء صممتها على النحو الذي ترى أن الأمير هاري وعروسه ربما يرتديانها عندما يسيران على ممشى قلعة وندسور يوم زفافهما.

وفي مقابلة لها عبر تلفزيون رويترز قالت:” قبل 50 عاماً، عندما كنت فتاة صغيرة ملونة، لم نكن نرى أميرات رغم وجودهن. لم نكن نراهن. ميغان ماركل فتحت عالماً بكامله. إنها مثال للمرأة القوية الجذابة الذكية”.

وحول تصميمها المقترح لفستان الزفاف الذي تظهر به ميغان كدمية أشارت إلى أنه من محض الخيال وأضافت:” “إذا نظرنا للكثير من ثيابها سنجدها مواكبة لأحدث خطوط الموضة. لا أعتقد أنها سترتدي الكثير من الأشياء المنفوشة، ذوقها يبدو أرقى من هذا. لذلك أبقيت تصميمي بسيطاً ضيقاً من الأعلى متسعاً من أسفل معتمداً على الدانتيل”.

وحول فكرتها هذه قالت:” استلهمت فكرة عمل عرائس على شكل ميغان والأمير هاري بعدما شاهدت اللقاء الذي أجري معهما، رأيتهما لطيفين جداً ومتحابين”.

مع الإشارة إلى أنها تملك خط إنتاج لعرائس ترتدي أزياء تاريخية ودمى لشخصيات شهيرة مثل إلسا بطلة سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (فروزن) تبيعها في متجرها (هيستوري ويرز) على موقع إتسي الإلكترونيز

ويبلغ سعر الدمية الواحدة 89 دولاراً فيما الدميتين كزوجين للأمير هاري وميغان بـ149 دولاراً وتأمل في بيع نحو 200 زوج من الدمى هذا العام.

ولن يتوقف عملها هنا فيما خص تصميم ملابس دمية ميغان حيث قالت:” سأعيد إنتاج جميع ملابسها وأبيعها لعملائي الذين اشتروا عرائسي أو الذين لديهم عرائس أخرى”.