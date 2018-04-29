هيئة الرياضة السعودية تعتذر بسبب ظهور امرأة بملابس “غير محتشمة” في احدى فقرات المصارعة

تقدمت الهيئة العامة للرياضة السعودية السبت باعتذارها للجماهير، بسبب “اللقطة النسائية غير المحتشمة” التي عرضت ضمن فعاليات مهرجان “أعظم رويال رامبل” للمصارعة الترفيهية والتي أقيمت الجمعة في مدينة جدة.

وظهرت اللقطة خلال إعلان سبق إحدى فقرات المصارعة وفيها امرأة ترتدي لباسا يظهر أجزاء من جسدها.

وأكدت الهيئة رفضها القاطع في ظل “التزامها بكل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع”.

وأضافت أنها “حرصت على منع عرض أي فقرة للمصارعة النسائية أو أي لقطات مرتبطة بها”.