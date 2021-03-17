أعلن الناقد الفني ” طارق الشناوي ” عن مغادرة الإعلامي ” وائل الإبراشي ” للمستشفى وعودته إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية وتجاوز مرحلة الخطر وشفائه من فيروس كورونا .

كما كشف الشناوي عن موعد عودة وائل الإبراشي للظهور على الشاشة وإلى برنامجه التاسعة بالتزامن بداية شهر رمضان المقبل إي بعد حوالي شهر من الآن .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك معلنا الخبر : ” عاد صديقي العزيز الإعلامي الكبير وائل الابراشي إلي بيته .. وإن شاء الله مع بداية رمضان يعود للشاشة ويلتقي مع جمهوره ومحبيه في كل العالم العربي ” .

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي كان قد مكث في المستشفى منذ شهر ديسمبر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا وساءت حالته الصحية بسبب بعض المضاعفات التي أدت إلى تأخر حالة رئتيه .