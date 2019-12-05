“واتسآب” يطلق ميزة جديدة ينتظرها ملايين الأشخاص.. تعرف عليها

يستعد فريق تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” الشهير، المملوك حاليا لشركة “فيسبوك”، العمل لإطلاق الوضع الليلي للتطبيق. في القريب العاجل.

وحسب بيانات شركة “WABetaInfo”، فإنه في الإصدار رقم 2.19.353 ظهر خيار ربط وضع توفير الطاقة بالوضع الليلي لتطبيق واتسآب (أي أنه سيتم تفعيل الوضع الليلي بشكل أتوماتيكي في حال كان الهاتف في وضع توفير الطاقة).

واكتشف المختبرون ميزة الوضع الليلي في أحدث إصدار تجريبي للهواتف العاملة بنظام الأندرويد. وأشار إلى أنه يمكن أيضا التحكم بالسمات بشكل يدوي أيضا، وفق موقع “ixbt”.

وسيسعد هذا الخبر كل من كان يعتقد أن تطبيق “واتسآب” يستهلك الكثير من البطارية، ومع ذلك فإن الخاصية هذه ستطبق فقط في أنظمة الأندرويد التي تكون نسختها 9 فما فوق.