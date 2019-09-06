والدة إسراء غريب مهددة بالقتل ومطالبات بتوفير الحماية لها

في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاتها الجدية في قضية مقتل الشابة إسراء غريب، وجهت شابة تدعى منار حويطات، صديقة الراحلة رسالة جدية حذرت فيها من مقتل والدتها بسبب تصريحاتها الرافضة لكل الادعاءات التي انتشرت عن ابنتها.

ووجهت الشابة عبر موقع فايسبوك رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وطالت فيها بحماية والدة إسراء بعد تهديدها بالقتل لاجبارها على كتم حقيقة ما حصل مع الراحلة.



وكتت حويطات: “هناك مخطط لتصفية والدة إسراء من زوج أختها محمد صافي وشقيقه أنس، وهي تعاني من ضغوطات نفسية وحالتها الصحية سيئة، وذلك بهدف منعها من قول الحقيقة والخروج للإعلام، ولتدعي أن وفاة ابنتها كانت طبيعية”.

وأضافت “والد اسراء وابنة عمها رينال وانس يلحون على والدة اسراء ان تخرج للاعلام وتقول انها ماتت بوفاه طبيعيه طبعا واذا طلعت للاعلام وقالت هذا الكلام فاعلموا انها تحت الضغط والرعب .. حتى اختها لاسراء نفس الشيء”.

وتابعت “لذلك اطالب منظمة حقوق الانسان توفير حمايه لها ولابنتها زوجة محمد صافي .. وبعد ما تتوفر لهم الحمايه وقتها ستكشف والدة اسراء للعالم حقيقة وفاة ابنتها وانها تعرضت للضرب المبرح من زوج ابنتها المدعو محمد صافي”.

وختمت رسالته بالحديث عن خطيب اسراء، مؤكدة ان “هناك تطورات خطيره ستعرضها لاحقا”.