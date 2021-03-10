خرج ” توماس ماركل ” والد ميغان ماركل بتصريحات له لمحطة ” أي تي في ” البريطانية علق من خلالها على ما أدلت به إبنته مؤخرا خلال مقابلتها وزوجها بالإعلامية ” أوبرا وينفري ” عن العائلة المالكة البريطانية واتهامها لهم بالعنصرية .

فأشار والد ميغان ماركل إلى إنه شعر بالخيبة إزاء تلك التصريحات وعلق على ذلك قائلا : ” لا أعتقد أن العائلة المالكة البريطانية عنصرية إطلاقاً .. لا أعتقد أن البريطانيين عنصريون ” .

وعن ما قالته ميغان ضده بإنها شعرت بالخيانة من والدها بعد اكتشافها قيامه بتسريب المعلومات للصحف الشعبية قال : ” أشعر بخيبة أمل كبيرة .. لقد اعتذرت عن ذلك مئة مرة على الأقل ” .

وأكد توماس ماركل على أنه يكن لإبنته الحب على الرغم من الخلافات الموجودة بينهما وأنه يتمنى أن يلتقي بها مجدداً خاصة وأنه لا يعرف عنها أو عن عائلتها أي شيء .