وزير الحج والعمرة يكشف عن موقف المملكة العربية السعودية تجاه موسم الحج القادم

خرج وزير الحج والعمرة ” محمد صالح بنتن ” بتصريحات تليفزيونية لقناة الإخبارية السعودية يوم أمس الثلاثاء من داخل الحرم المكي الشريف كشف من خلالها عن مصير موسم الحج القادم في ظل الظروف التي يمر بها العالم بالوقت الحالي مع انتشار فيروس كورونا المستجد .

فقال محمد صالح بنتن أن المملكة العربية السعودية في كامل استعداداتها لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال .

ولكن مع الظروف الحالية ومواجهة جائحة عالمية طلب بنتن من المسلمين في جميع أنحاء العالم التريث في عمل أي عقود لتأدية فريضة الحج حتى تتضح الرؤية لحرص المملكة على صحة وسلامة الجميع .

كما أكد على أنه تم رد مبالغ رسوم التأشيرات لجميع من حصلوا على تأشيرة عمرة ولم يتمكنوا من القدوم للمملكة بسبب تعليق العمرة للحد من انتشار فيروس كورونا .