وصلت الى 3.‏47 درجة… سيدني في استراليا تشهد أعلى ارتفاع في درجات...

وصلت الى 3.‏47 درجة… سيدني في استراليا تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة ! منوعات

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شهدت سيدني اليوم (الأحد)، أعلى ارتفاع في درجات الحرارة منذ عام 1939، أي منذ 79 عاما، حيث وصلت درجات الحرارة في أجزاء من المدينة 3.‏47 درجة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية قد أعلن في بادئ الأمر أن اليوم هو الأشد حرارة، على الإطلاق في ضواحي المدينة الأسترالية، عندما سجلت درجة الحرارة 47.1 درجة في ضاحية بنريث الغربية.

غير أن مكتب الأرصاد الجوية ذكر لاحقا أنه أخطأ في قراءة 47.8 درجة من محطة لتسجيل درجات الحرارة في عام 1939، تم إغلاقها الآن.

ويلعب لاعبون في اختبار «آشيز» النهائي في ملعب «كريكت غراوند» للكريكت في سيدني وسط حرارة شديدة، حيث بلغت درجة الحرارة 57.6 درجة.

ومن جهة أخرى سعى رجال الإطفاء في جنوب أستراليا جاهدين مساء أمس (السبت) للسيطرة على حرائق غابات هائلة تجتاح مختلف أنحاء المنطقة.

وساعدت ظروف الطقس الحارة في أستراليا في انتشار الحرائق.

وفي أديليد، عاصمة ولاية ساوث أستراليا، وصلت درجة الحرارة إلى نحو 42.3 درجة صباح أمس السبت.