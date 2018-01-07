وصلت الى 3.47 درجة… سيدني في استراليا تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة !
شهدت سيدني اليوم (الأحد)، أعلى ارتفاع في درجات الحرارة منذ عام 1939، أي منذ 79 عاما، حيث وصلت درجات الحرارة في أجزاء من المدينة 3.47 درجة.
وكان مكتب الأرصاد الجوية قد أعلن في بادئ الأمر أن اليوم هو الأشد حرارة، على الإطلاق في ضواحي المدينة الأسترالية، عندما سجلت درجة الحرارة 47.1 درجة في ضاحية بنريث الغربية.
غير أن مكتب الأرصاد الجوية ذكر لاحقا أنه أخطأ في قراءة 47.8 درجة من محطة لتسجيل درجات الحرارة في عام 1939، تم إغلاقها الآن.
ويلعب لاعبون في اختبار «آشيز» النهائي في ملعب «كريكت غراوند» للكريكت في سيدني وسط حرارة شديدة، حيث بلغت درجة الحرارة 57.6 درجة.
ومن جهة أخرى سعى رجال الإطفاء في جنوب أستراليا جاهدين مساء أمس (السبت) للسيطرة على حرائق غابات هائلة تجتاح مختلف أنحاء المنطقة.
وساعدت ظروف الطقس الحارة في أستراليا في انتشار الحرائق.
وفي أديليد، عاصمة ولاية ساوث أستراليا، وصلت درجة الحرارة إلى نحو 42.3 درجة صباح أمس السبت.
الطقس هذه السنة غريب
يعني هنا مستحيل توصل درجة الحرارة بين 30 -25 وجفاف لا ثلوج ولا امطار !!!!
اقصد بشهر الواحد فالشتاء
انا رايحاااااا الجبال
تشاو نونو 🤗
الله يجرينا من حر الآخرة…
السبت كان عنا الحرارة 42 ووصلت 43
وهوا سخن بيحرق بس سبحانه الأحدنزلت 22 وطلعت في سيدني …وكان حريق ب فيكتوريا بلشت فيه بنت عمرها ١٥ سنة المتهورة الغبية تسببت في حرق كم بيت وأخضر كتير حمدلله طفوه…بس يلي صعب حريق SA …
مساء الخير محايدة , الله يرحمكم ويلطف بكم وبجميع عباده , انّه وحده وليّ ذلك
تحياتي للعزيزة أمّ آدم
اللهم امين لنا ولَك..ومساء الرضى