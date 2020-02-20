الصفحة الرئيسية منوعات وفاة إعلامي مصري شاب بعد شهر على وفاة والدته

وفاة إعلامي مصري شاب بعد شهر على وفاة والدته

بواسطة -
0 70

توفي صباح يوم أمس الأربعاء الإعلامي المصري الشاب ” عمر نجيب ” بعد تعرضه لأزمة قلبية نتيجة إصابته بجلطة في القلب دخل على إثرها إحدى المستشفيات إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة .

وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد التوحيد لمدينة العبور بالقاهرة .

وكشفت مصادر بالتليفزيون المصري أن المذيع الراحل كان يعاني من حالة نفسية سيئة عقب وفاة والدته في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي .

يذكر أن عمر نجيب قدم برامج عديدة عبر شاشة التليفزيون المصري منها برنامج ” هو وهي ” وبرنامج ” حفلات محكى القلعة ” وبرنامج ” بيت العيلة ” على قناة نايل لايف .. وبعض البرامج الأخرى على قناة الأسرة والطفل بعد انتقاله لها .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.