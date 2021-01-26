أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له مساء يوم أمس الإثنين عن وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز .

وجاء في البيان : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود .. وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 في مدينة الرياض ” .

وتابع : ” تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

فيما نعى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود الأميرة الراحلة عبر تغريدة جاء فيها : ” ننعى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته ” .

وأضاف : ” ونتقدم بالعزاء لإبنها الأمير سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي وأبنائه ولأبناء وبنات الملك سعود وأسرته جمعاء .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض.https://t.co/EqbdSKAaHC#واس pic.twitter.com/Uhv6zGFfpG — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 25, 2021