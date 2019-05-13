وفاة الطفلة السعودية دانة القحطاني.. شاهد اخر فيديو لها!

تصدر اليوم الاثنين خبر وفاة نجمة سناب شات الصغيرة دانه القحطاني مواقع التواصل الإجتماعي والصحف الإخبارية وذلك بعد قيام والدها بنعي ابنته التي توفيت بسبب نوبة قلبية مفاجئة.

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وفي هذه الأثناء، عبر متداولو الخبر ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنهم الشديد لوفاة الطفلة، مقدمين العزاء لأهلها وذويها، كما نشروا مقطع فيديو متداول، توثيقا لآخر ظهور لها مع والدها.

وظهرت دانة خلال المقطع بصحبة والدها، وهي تبكي بسبب ذهابه بصحبة أختيها الأكبر منها، للتسوق بدونها. وقال والد دانة خلال المقطع: “ما راح أخدك يتجمعون خلق الله علينا على حسابك لذلك استريحي في البيت يبقالك مشوار خاص فيك”.

دانة القحطاني طفلة سعودية اشتهرت في الآونة الأخيرة عبر موقع “سناب شات” في حساب يجمع الطفلة دانة واختها غناتي، واشتهرت الفتاتان من خلال نشرهما لفيديوهات محتواها ترفيهي ظاهرتين فيه مع والدهما مشعل القحطاني.