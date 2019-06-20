وفاة سيدة أمريكية في الكويت بعد 9 أيام من دخولها الإسلام

أعلنت وسائل إعلام كويتية عن وفاة مواطنة أمريكية تدعى ” ساراند سيمونا بوست ” مقيمة في الكويت منذ 7 سنوات حيث كانت تعمل مع الجيش الأمريكي في قاعدة ” عريفجان ” .. والتي كانت تعاني من مرض السرطان .

وجاءت الوفاة بعد 9 أيام من اعتناقها الإسلام نتيجة تدهور حالتها الصحية .

وقال ” جون لوريس ” زوج ساندرا بإنهما كانا يرغبان في اعتناق الإسلام منذ عام 2012 ولكن ظروف العمل أخرت إعلان إسلامهما حتى شاء الله له في البداية بإعلان إسلامه في فبراير الماضي ولحقت به زوجته يوم 10 يونيو الماضي وحصلت على شهادة لجنة التعريف بالإسلام لتتوفى بعدها ب 9 أيام لتلقى ربها على ملة التوحيد .

وأعرب زوج الفقيدة عن شكره لأهل الكويت الذين شاركوا في تشييع زوجته إلى مثواها الأخير .. حيث شيعت في مقبرة الصليبخات وشارك مجموعة من المسلمين في تشييعها لعدم وجود أقارب لها في الكويت سوى زوجها .