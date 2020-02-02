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وفاة طفلة مصرية عقب إجراء عملية الختان

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شهدت محافظة أسيوط يوم الجمعة الماضي وفاة طفلة مصرية تبلغ من العمر 12 عاما أثناء إجراء عملية ختان لها من قبل أحد الأطباء .

بعد أن قام الأب باصطحاب الطفلة إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية الختان وبرفقتهما والدتها وخالها .. وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة .

وتم القبض على الطبيب ووالدي الفتاة الضحية وخالتها من قبل السلطات ويجرى التحقيق معهما .

واستنكرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر في بيان لها ما تعرضت له الطفلة التي تدعى ” ندى ” رفضها القاطع والتام لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا .. وطالبت اللجنة بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة .

 

 

 

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