كشفت قناة ” CBC ” الكندية عن إنه تم الإبلاغ عن 5 حالات وفاة وإصابة 43 شخصا بمرض دماغي غامض يشبه مرض ” جنون البقر ” في مقاطعة نيو برونزويك .

ويحاول مسئولو الصحة في نيو برونزويك فهم كيفية إصابة 43 شخصا حتى الآن بالمرض العصبي الغير معروف .

وتشير المعلومات إلى أن المرض له أوجه تشابه مع اضطراب الدماغ النادر والمميت المعروف بمرض ” كروتزفيلد جاكوب ” ومتغيراته بما في ذلك الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري والذي يعرف بمرض جنون البقر .

وتم تشخيص المرض لأول مرة في عام 2015 وفقا لمذكرة داخلية للصحة العامة حيث يؤثر المرض على جميع الفئات العمرية ويبدو أنه يتركز في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرق نيو برونزويك ومنطقة مونكتون في الجنوب الشرقي .