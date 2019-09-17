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وليد جنبلاط يهاجم النظام السوري بسبب “دم النخل”

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وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

حضر الرئيس السوري بشار الأسد العرض الأول لفيلم “دم النخل” في دار الأوبرا بدمشق، بوجود عدد من طاقم الفيلم على رأسهم المخرج نجدة اسماعيل آنزور.

وقد اثار الفيلم غضب الكثيرين بسبب تصويره للجنود من مدينة السويداء (ذات الأغلبية السكانية الدرزية) بصورة أظهرتهم وكأنهم يتصفون “بالجبن”، في حين أظهر الفيلم جنود منطقة الساحل (التي تتضمن الأقلية العلوية) بدور “الأبطال”.

وكان من بين الغاضبين من الفيلم الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط الذي قال في تغريدة له أرفقها بصورة مخرج الفيلم مع الأسد: “وهل يستغرب المرء من أشباه الرجال، أن يحتقروا شعبهم بعد أن أبادوا وهجروا وعذبوا معظم الشعب السوري”

وأضاف جنبلاط، “ها هو الحقد وتجاهل النظام الأسدي للدروز في الثورة السورية بقيادة سلطان الأطرش. وها هم يحتقرون الذين قاتلوا معهم كعصام زهر الدين والمئات من الضباط والجنود. حقدهم أعمى نعرفه جيدا.”

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