يارا محمد… طالبة مصرية رمت نفسها من الطابق الخامس بسبب ضغط امتحان الثانوية العامة!

انتحرت فتاة مصرية، أمس الاحد، بإلقاء نفسها من الطابق الخامس. وذلك بسبب الضغوط النفسية وخوفها من الرسوب في امتحان الثانوية العامة.

وبحسب مواقع مصرية فإن الفتاه تدعي يارا ياسر محمد وكانت تعاني من ضغوط عصبية ونفسية بسبب قرب امتحانات الثانوية العامة، وكانت تخشى من الرسوب، فألقت بنفسها من الطابق الخامس من منزلها، الكائن في شارع الخلفاء بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.

وبفحص ومعاينة الجثة تبيّن تعرض الفتاة لكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة ارتطامها القوي بالأرض.

وذكرت والدة الفتاه أن ابنتها ألقت بنفسها من نافذة الشقة، نظرا لضعف مستواها الدراسي وعدم قدرتها خلال الأيام الأخيرة على استذكار دروسها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في وفاة ابنتها.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.