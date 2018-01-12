​بريطانية إعترفت بقتل زوجها.. فبرأتها المحكمة منوعات

مواضيع مختارة

برأت ​محكمة بريطانية​ سيدة من إتهامها بقتل زوجها، في منزلهما بجنوب آيرشاير في ​بريطانيا​، بعدما طلب منها مساعدته حيث كان يعاني من مرض القلب وهو غير قادر على التنفس، فقامت بوضع وسادة على وجهه وكتمت ما تبقى من نفسه حتى فارق الحياة.

وكانت السيدة ​سوزان ويلسون​ وهي ممرضة متقاعدة، تقدم الرعاية الطبية لزوجها، والذي يعاني من أمراض مزمنة في القلب في منزلهما، وظلت معه لمدة 50 عاماً ورزقت منه بثلاثة أطفال، كما بقيت الى جانبه لرعايته طبياً في مرضه.

ورأت ويلسون في هذا الأمر على أنه قتل رحيم، حيث خنقته بوضع الوسادة على وجهه، وكتمت نفسه حتى وفاته، ثم اتصلت بالنجدة واعترفت لرجال الشرطة بما حدث.

وقالت القاضية إن “هذه الحالة مأساوية للغاية، وهناك ظروف استثنائية ولن تكون لصالح العدالة”.

وأضافت: “كان السبب الرئيسي هو صحتك النفسية في وقت وفاة زوجك، ليس هناك ما يدعو إلى النظر أنك خطر على المجتمع”، بحسب صحيفة “ذا صن”.