” ​مانوشي​ ” أصغر طفلة في العالم وزنها 400 غرام منوعات

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تعد الطفلة ” ​مانوشي​ “، الطفلة الأصغر في العالم بعد ولادتها بوزن 400 غرام فقط.

وكانت والدة مانوشي أنجبتها بعد عملية قيصرية قبل 12 أسبوعًا من موعد ولادتها الطبيعي لتبقى بالمستشفى لمدة 6 أشهر حيث قال الأطباء إن فرصها في الحياة ضعيفة جدًا وذلك بحسب موقع صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأُجبرت الأم على الولادة القيصرية بعد مواجهة الكثير من الصعوبات خلال الحمل، منها عدم تدفق الدم إلى الجنين. واعتبر الأطباء أنها المولودة الأقل وزناً في العالم.

وبعد الولادة، وضعت مانوشي على خط التنفس الإصطناعي، ووضع الأطباء خطة تشمل تغذيتها عن طريق الوريد ونقل الدم اليها، معتقدين أن فرص نجاتها لا تزيد عن 0.5%، ومما زاد من الخطورة أن الطفلة بدأت تفقد مزيدا من الوزن بعد أيام من الولادة.

وأضاف الموقع نقلاً عن الأم وصفها إبنتها بـ”المعجزة”. والجدير ذكره ان الطفلة وبعد بلوغها الـ6 أشهر أصبح وزنها 5.2 كلغ وبات وضعها طبيعي مما سمح لها بمغادرة المستشفى.‎