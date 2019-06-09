2 يوليو .. الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلي للشمس

إلى هواة الفلك والظواهر الفلكية أنتم على موعد يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل مع كسوف كلي للشمس يتفق وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا .

وسيغطي هذا الكسوف مساحة عرضها 200.6 كم وعند ذروة الكسوف الكلي سيغطي قرص القمر حوالي 105 % من قرص الشمس .

وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و 32 ثانية ويمكن رؤيته في معظم امريكا الجنوبية وشرق أوقيانوسيا والمحيط الباسفيكي .. ويري كليا في تشيلي والأرجنتين .

وسيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و50 دقيقة تقريبا ولا يمكن رؤيته في مصر والمنطقة العربية .

ويشير حدوث الكسوف الشمسي إلى قرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد ويحدث في وضع الاقتران أو الاجتماع .. بينما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أى في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا .