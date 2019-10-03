250 ألف دولار غرامة لمن يتفوه بهذه الكلمات في نيويورك!

قررت سلطات مدينة ​نيويورك​ فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار على كل شخص يستخدم مصطلح “مهاجر غير شرعي” بهدف إذلال أو مضايقة شخص ما. ونشرت هذه المدينة على حسابها الخاص على ​موقع التواصل الاجتماعي​ “تويتر”، توجيها يتكون من 29 صفحة حددت فيه أكثر من حالة للتمييز.

وأوضحت السلطات أنه من الآن فصاعداً يعد مخالفاً للقانون مُطالبة شخص ما بالعودة إلى وطنه (الأصلي)، وأضافت أنه يحظر أيضاً التمييز على أساس عدم إتقان اللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى تهديد شخص ما باستدعاء مكتب الهجرة.

ووفقاً لمعلومات من وسائل إعلام أميركية، فإن تحديد هذه التوجيهات تم من قبل لجنة حقوق الإنسان في مدينة نيويورك، وما تمر به ​الولايات المتحدة​ كان من بين الأسباب، التي دفعت إلى وضع هذه التوجيهات الجديدة.