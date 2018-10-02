4 أسباب للشعور بالذنب بعد العلاقة الحميمة بين الزوجين!

رغم اعتباره شعور غريب، إلا أن الكثير من الأزواج قد يعانون من الشعور بالذنب بعد العلاقة الحميمة ولكن ما هي الأسباب التي تدفعهم إلى هذا الشعور؟

1- الواجب الزوجي

من أبرز الأسباب التي تدفع الأزواج إلى الشعور بالذنب هو القيام بالعلاقة الحميمة مع الشريك، من دون أن تتوافر المشاعر القوية والعاطفة الجياشة بينهما، حينها سيعتبر كل من الطرفين أنه يقوم بالعلاقة كواجب من الواجبات الزوجية تجاه الآخر.

2- التصنع

من بين الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالذنب بعد العلاقة الحميمة هو التصنع خلال العلاقة، خصوصاً لجهة النساء، اللواتي غالباً ما يتصنعن الوصول إلى النشوة، وهذا الأمر يجعلهن يشعرن بالذنب تجاه هذا الأمر، لاسيما وأن الرجل لا يحب المرأة التي تتصنع أحاسيسها ومشاعرها

3- فشل إتمام العلاقة

يمكن لبعض الأزواج أن يشعروا بالذنب بعد العلاقة الحميمة مع شركائهم في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى النشوة سوياً، أو في حال فشل إتمام العلاقة حتى النهاية، وهذا الأمر يمكن أن يؤثر سلباً على مسار العلاقة الزوجية بينهما، في حال كان الطرف الآخر غير متفهم، لذا من المهم أن لا يخجل الزوجان من البوح بمشاكلهما وعدم رغبتهما في العلاقة في حال لم يكونا على استعداد لها.

4- قلة التفاعل

أيضاً من الأسباب التي تدفع بالزوجين إلى الشعور بالذنب بعد العلاقة الحميمة، عدم القدرة على التفاعل مع الشريك، خصوصاً أن بعض الأشخاص يشغل بالهم العديد من الأمور خصوصاً إن كانوا يمرون بفترة صعبة في العمل أو في الحياة، وهذا الأمر يجعلهم غير متفاعلين خلال العلاقة، وبالتالي فهم يشعرون بالذنب تجاه الشريك لعدم قدرتهم على إسعاده.