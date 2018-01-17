7 حيل ونصائح قد لا تعرفها عن إنستغرام.. تعرف عليها..!

7 حيل ونصائح قد لا تعرفها عن إنستغرام.. تعرف عليها..! منوعات

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يملك تطبيق #إنستغرام العديد من المزايا التي قد تخفى عن الكثير من المستخدمين، إليك 7 حيل ونصائح قد لا تعرفها عن إنستغرام:

مقارنة الفلتر بالوضع الأصلي

يتيح تطبيق إنستغرام مقارنة الفلتر الذي تستخدمه مع الوضع الأصلي للصورة، ويمكنك فعل ذلك عن طريق الضغط المستمر على الصورة بعد إضافة الفلتر، حيث سيظهر لك عند الضغط الوضع الأصلي للصورة.

التحكم بشدة الفلتر الذي تختاره

بعد اختيار الفلتر الذي تريده، يمكنك التحكم بقوته، وذلك من خلال النقر على الفلتر، حيث سيظهر لك مؤشر من 0_100، تستطيع من خلاله اختيار درجة الفلتر التي تريدها.

ترتيب الفلاتر وإزالتها

يملك التطبيق 40 فلترا، يمكن الاستفادة منها جميعًا، لكن هل تستخدم جميع هذه الفلاتر؟

ويتيح التطبيق للمستخدم ترتيب الفلاتر وإزالتها، وذلك من خلال التوجه إلى قسم الإدارة الموجود بجانب الفلاتر الظاهرة تحت الصورة، حيث تستطيع من هناك وضع إشارة بجانب الفلتر الذي تريد له أن يظهر أسفل الصورة، كما يمكنك ترتيب الفلاتر من خلال الضغط بشكل مستمر على الفلتر ووضعه في المرتبة التي تريد له أن يظهر فيها.

تطبيق الفلاتر على الصور الفردية في ألبومات إنستغرام

ويمكن إضافة فلتر على جميع الصور في الألبوم دفعة واحدة، وذلك من خلال اختيار أحد الفلاتر الموجود أسفل الألبوم.

أما إذا كنت تريد فلترا مختلفا لكل صورة، يمكنك الضغط على الأيقونة الموجودة في الزاوية اليمنى في أسفل الصورة، بعدها قم باختيار الفلتر الذي يناسبها، ويمكنك تطبيق الأمر على كافة الصور في الألبوم.

التعديلات الطفيفة على الصور

بعد إضافة الفلاتر على الصورة، يمكنك أيضًا إضافة التعديلات عليها، وذلك من خلال الذهاب إلى قسم التعديل، حيث يمكنك ضبط السطوع والتباين والتصميم، بالإضافة إلى الكثير من الأمور.

كيف تعرف التعديلات التي قمت بها على الصور؟

يتيح إنستغرام إمكانية معرفة التعديلات التي قمت بها على الصورة، حيث يقوم التطبيق بشكل تلقائي بوضع نقطة باللون الرمادي أسفل كل تعديل قمت به.

LUX

يتيح التطبيق هذا الفلتر بشكل منفصل، حيث ستجده في أعلى الصورة التي تعمل على إضافتها، ويمنح فلتر LUX الإمكانية للمستخدم على ضبط حركة الظلمة في الصورة بشكل مباشر.