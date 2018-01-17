Nestle تبيع سكاكرها لـ Ferrero بحوالي 3 مليار دولار منوعات

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أعلنت شركة “Nestle” السويسرية، الثلاثاء، أنها وافقت على بيع أعمالها في قطاع السكاكر في سوق الولايات المتحدة للشركة الإيطالية “Ferrero” مقابل 2.9 مليار دولار، في سعي منها إلى تجديد قائمة منتجاتها.

وستستحوذ شركة Ferrero، مالكة العلامات التجارية “Tic Tac”، و”Nutella”، و”Ferrero Rocher” التي تفضل تقليديا النمو على الاستحواذ، على العلامات التجارية “Crunch”، و”Butterfinger”، وBaby Ruth” من Nestle.

ومن شأن الصفقة أن تجعل من فيريرو ثالث أكبر شركة سكاكر في السوق الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جوفاني فيريرو، إن المجموعة ستصبح بموجب هذا الاستحواذ “أكبر حجما، وستوسع قائمة منتجاتها العالية الجودة”، في الولايات المتحدة، أكبر سوق للسكاكر في العالم.

في المقابل، قال المدير التنفيذي لنستله، مارك شنايدر، إن الصفقة “ستتيح لنستله القيام باستثمارات وابتكارات تطال مجموعة من الفئات؛ حيث نرى نموا مستقبليا واعدا، والحفاظ على الريادة، لا سيما في منتجات العناية بالحيوانات الأليفة والمياه المعبأة والقهوة والوجبات المجلدة وغذاء الأطفال”.