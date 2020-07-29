يبدو ان أصداء قضية غسل الاموال المتورط فيها عدد من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت ستطال دولا خلجية اخرى خاصة بعد الانباء عن رصد مشاهير من المملكة العربية السعودية قد يكونون على علاقة بهذا الملف.

فقد ذكرت صحيفة “القبس ” الكويتية نقلا عن مصدر امني أن تبادل معلومات جرى مؤخراً بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون في ملف غسل الامولل في الكويت.

وقال المصدر إن 23 مشهوراً سعودياً تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسيل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية. وأكد المصدر أن عمليات بيع سيارات «أنتيك» وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والـ23 مشهوراً سعودياً، حيث تم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية.

وأكد المصدر أن مجهودات جبّارة تُبذل لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير العشرة الذين جرت إحالتهم إلى النيابة، وتحقيقات أخرى على الإخطارات الجديدة، حيث من المتوقع أن تمتد التحرّيات إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.