عبرت الفنانة والمذيعة أروى عن اشتياقها للسفر وزيارة الفنادق بعد اشهر من العزل بسبب فيروس الكورونا المستجد.

ونشرت اروى صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، اطلت فيها بروب الحمام وعلقت كاتبة: ” وحشتني الاوتيلات عاوزه اسافر بقى و انزل في اوتيل وجرب كل المنيو وتخلص الاجازه ارجع وشنطه تضيع وتنكد عليا حياتي مش مشكله كل دا بس عاوزه اسافر بقى ”.

وكانت أروى قد كشفت سابقا عن مرورها بحالة نفسية غير جيدة بسبب الأوضاع السيئة والصعبة التى تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب نقص السلع المهمة وانقطاع الكهرباء التى أصبحت لا تأتى سوى ساعة واحدة فقط فى اليوم.

وقالت أروى: فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات: “أن حالتها النفسية سيئة بسبب الأوضاع فى لبنان وليس بسبب فيروس كورونا، خاصة أن الدنيا مغلقة ولا أحد يعرف أن يسافر”، مضيفة: “تخيلوا أننا وصلنا إلى مرحلة عدم وجود كهرباء، وأن كهرباء الدولة ما تيجى إلا ساعة واحدة فى اليوم، بالرغم أن بعض المواطنين يعملون بالمولدات الكهربائية وكانت يتقاسمون التيار مع كهرباء الدولة بمعدل 6 ساعات للمولد و6 للدولة، لكنها أصبحت ساعة واحدة للكهرباء فى اليوم، وأصبحنا لا نعرف أن ننام ليلاً بسبب الحر وارتفاع درجة الحرارة”.

وتابعت أروى: “شيء محزن أن تصل لبنان إلى هذه المرحلة، من غلو وارتفاع الأسعار ونقص الكثير من السلع”، مؤكدة: “مضطرين نتكيف مع هذا الوضع”.