نشرت شركة سينرجي من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات، “تويتر”، صورة جمعت المخرج “بيتر ميمي” والفنان “كريم عبد العزيز”، كشفت عن فقدان ملحوظ في وزن الأخير، مما تسبب في تغير ملامح وجه بشكل كبير. وأثار الجدل والحيرة بين الجمهور

حيث ظهر كريم عبد العزيز في صورة صحب فيها المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل “الاختيار”، أحد أهم المسلسلات الرمضانية لشهر رمضان الماضي، ومن المقرر عرض جزء ثان له من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ضمن السباق الرمضانى القادم 2021 .

الفنان “كريم عبد العزيز” بصحبة المخرج “بيتر ميمي”

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل “الاختيار”، قد تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.